Rissa in centro, denunciati tre uomini

Tre cittadini di origine magrebina sono stati denunciati ieri pomeriggio a piede libero dalla polizia locale per rissa. L’allarme è scattato attorno alla 15.45 quando in viale Farini alcuni residenti hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia di passaggio. In particolare secondo quanto riferito, c’erano tre uomini che si stavano picchiando all’altezza circa della Confcommercio. Gli agenti sono allora subito intervenuti per riportare la calma tra i contendenti. Grazie anche a ciò, la rissa si è risolta in una spallata inferta all’altezza del torace a uno dei tre e a un paio di pugni i faccia: nessuno ha riportato lesioni.

I coinvolti nella rissa sono risultati essere due fratelli di origine tunisina entrambi irregolari: per questo motivo sono stati denunciati anche per soggiorno illegale nel territorio dello Stato. E un terzo cittadino sempre di origine tunisina. Nessuno di loro ha fornito informazioni ritenute plausibili circa le motivazioni della scazzottata.

L’ultima rissa in centro risale al tardo pomeriggio del 22 dicembre scorso. In quella occasione sempre la polizia locale aveva denunciato due fratelli residenti a Ravenna; un ultra-trentenne residente a Bologna e una ultra-quarantenne ravennate. L’allarme era scattato attorno alle 17.30 quando un cittadino aveva chiamato la sala operativa per segnalare che alcune persone si stavano picchiando su via Corrado Ricci.