Rissa in piazza San Francesco Danni al palazzo della Provincia "Di notte è terra di nessuno"

A seguito della rissa vi sono stati dei feriti, anche se il numero preciso dei partecipanti ancora non è noto. Ma nell’ennesimo far west di piazza San Francesco, questa volta, a rimetterci è stato anche il patrimonio pubblico. Una della grosse fioriere all’ingresso del Palazzo della Provincia, lato portico, è stata divelta e spezzata in due. Sul pavimento, un tappeto di vetri, bottiglie rotte e macchie di sangue dappertutto. La prova di un’altra notte di follia e senza regole in questo spicchio di centro che tutto il mondo invidia, davanti alla basilica paleocristina che ospitò le esequie di Dante. Ed è questa l’immagine di devastazione nella quale alle 7 di ieri, alla riapertura, si sono imbattute le bariste del Caffè Pasticceria Palumbo. Se bottiglie e cocci sono la regola, spiegano, le pietre e il sangue non lo sono. Le telecamere del Comune hanno ripreso le fasi della rissa, iniziata nella piazza, davanti alla basilica, e proseguita sotto il porticato. Sono volate vie le sedie e i listelli metallici che le collegano. Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno chiesto al Comune l’acquisizione dei filmati, il cui aiuto è residuale in quanto il punto di osservazione è lontano rispetto alla zona da cui è partito tutto, proprio di fianco al palcoscenico estivo. L’episodio si è consumato dopo le 5.15 di ieri. All’inizio si nota un gruppo di persone discutere animosamente, una fa avanti e indietro in mezzo alle sedie. Poco dopo gli animi si scaldano e la discussione si accende, i protagonisti iniziano a inseguirsi e tutto si sposta sotto il portico. Nella sostanza sembra una lite tra due individui, con un terzo che si adopera a sedare. La zona è frequentata soprattutto da studenti universitari, che qui fanno baldoria senza tuttavia arrivare alle mani. Dopo le 22, quando il bar chiude, piazza San Francesco diventa terra di nessuno e subentra un popolo della notte fatto di sbandati. È in questo contesto che sarebbe maturata la violenta lite di ieri. La fioriera, spinta per sradicarla da terra, è stata utilizzata per dare vita a una sorta di sassaiola.

Lorenzo Priviato