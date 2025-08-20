Ragazzo colpito al volto con dei cocci di vetro per difendere una ragazza importunata: 3 denunce

Marina di Ravenna, 20 agosto 2025 – Un 23enne romagnolo e due minorenni. Hanno un nome e un volto i responsabili della rissa avvenuta la notte del 20 luglio scorso in via delle Nazioni a Marina di Ravenna. L'attività di indagine era stata avviata dopo che i Carabinieri della locale stazione, con l'ausilio dei colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ravenna, erano intervenuti su richiesta giunta sul numero unico di emergenza 112 poiché un giovane 17enne, nel tentativo di difendere una ragazza importunata da altri giovani lì presenti, era stato colpito al viso da un coccio di vetro.

Fortunatamente il giovane aggredito, non riportò gravi ferite. Sentiti i vari testimoni e la vittima dell'aggressione, nonché dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i militari, ricostruita la dinamica, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, rispettivamente un 23enne romagnolo e altri due giovani minorenni per i reati di 'rissa', 'lesione personale aggravata' e 'porto abusivo di armi ed/od oggetti atti ad delinquere'.