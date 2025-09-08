Rissa fuori da una locale a Marina di Ravenna: denunciati quattro ventenni, caccia agli altri

Marina di Ravenna, 8 settembre 2025 – Hanno un’età compresa tra i 21 e i 24 anni i quattro ragazzi denunciati dai carabinieri di Marina di Ravenna: sono accusati di essere i partecipanti a una rissa avvenuta all’esterno di un noto locale della località balneare.

Tutto ha avuto inizio nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, quando una pattuglia dell’Arma - impegnata in un ampio servizio di controllo del territorio - mentre passava nella zona di un noto locale di intrattenimento, ha notato una rissa tra un gruppo di ragazzi. Alla vista dell’auto dei militari, alcuni giovani sono scappati.

Dopo aver diviso le fazioni e riportato la calma, i carabinieri hanno identificato quattro giovani (tre emiliani e un toscano). Nonostante la presenza del personale dell’Arma, due di loro hanno continuato a minacciarsi e a colpirsi a vicenda. Dopo aver nuovamente calmato gli animi e accertato che nessuno aveva bisogno di cure mediche, i quattro, alcuni dei quali con precedenti, sono stati denunciati per rissa.

Sono tutt’ora in corso indagini per cercare di identificare gli altri partecipanti alla rissa, anche con l’ausilio di testimonianze e la visualizzazione delle immagini dei vari circuiti di videosorveglianza.