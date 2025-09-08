Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vm motoriProf a 20 anniPrevisioni meteoLaura PausiniGuardiano dell'isolaDon Benzi
Acquista il giornale
CronacaRissa fuori da una locale a Marina di Ravenna: denunciati quattro ventenni, caccia agli altri
8 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Rissa fuori da una locale a Marina di Ravenna: denunciati quattro ventenni, caccia agli altri

Rissa fuori da una locale a Marina di Ravenna: denunciati quattro ventenni, caccia agli altri

Pugni e minacce interrotti dai carabinieri, ma alcuni giovani sono fuggiti alla vista dei lampeggianti: telecamere al setaccio per rintracciarli

I carabinieri hanno sedato una rissa tra ragazzi fuori da un noto locale a Marina di Ravenna

I carabinieri hanno sedato una rissa tra ragazzi fuori da un noto locale a Marina di Ravenna

Per approfondire:

Marina di Ravenna, 8 settembre 2025 – Hanno un’età compresa tra i 21 e i 24 anni i quattro ragazzi denunciati dai carabinieri di Marina di Ravenna: sono accusati di essere i partecipanti a una rissa avvenuta all’esterno di un noto locale della località balneare.

Tutto ha avuto inizio nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, quando una pattuglia dell’Arma - impegnata in un ampio servizio di controllo del territorio - mentre passava nella zona di un noto locale di intrattenimento, ha notato una rissa tra un gruppo di ragazzi. Alla vista dell’auto dei militari, alcuni giovani sono scappati.

Approfondisci:

Marina, in estate strage di pini: "Colpa delle intrusioni acquifere causate dalla subsidenza"

Marina, in estate strage di pini: "Colpa delle intrusioni acquifere causate dalla subsidenza"

Dopo aver diviso le fazioni e riportato la calma, i carabinieri hanno identificato quattro giovani (tre emiliani e un toscano). Nonostante la presenza del personale dell’Arma, due di loro hanno continuato a minacciarsi e a colpirsi a vicenda. Dopo aver nuovamente calmato gli animi e accertato che nessuno aveva bisogno di cure mediche, i quattro, alcuni dei quali con precedenti, sono stati denunciati per rissa.

Sono tutt’ora in corso indagini per cercare di identificare gli altri partecipanti alla rissa, anche con l’ausilio di testimonianze e la visualizzazione delle immagini dei vari circuiti di videosorveglianza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata