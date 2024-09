Rissa tra tifosi in Prima Categoria . Un ragazzo finisce all’ospedale Una violenta rissa tra tifosi durante una partita di Prima categoria a San Pancrazio ha coinvolto una cinquantina di persone e lasciato due ragazzi feriti. Intervenute le Forze dell’ordine e le ambulanze, le indagini sono in corso per chiarire l'accaduto.