"Risse con spray urticante, 2 anni di condanna"

Dal locale ‘Drink Store’ alle strade di Milano Marittima dove quella sera del 22 maggio 2021 si accese più di una rissa. Per almeno tre di questi tafferugli sono finiti a processo quattro giovani imputati, tre amici di Cesena tra cui un 23enne e due fratelli di 20 e 22 anni, contrapposti a un 24enne di Forlì. Ieri in tribunale a Ravenna davanti al giudice Natalia Finzi, la Procura (con il Vpo Annalisa Folli) ha chiesto l’assoluzione per il forlivese, difeso dall’avvocato Elia Valentini del Foro di Forlì-Cesena, 9 mesi per i due fratelli cesenati e 7 mesi e 15 giorni per il 23enne, tutti e tre difesi dall’avvocato Giuseppe Di Giovine del Foro di Bologna. L’avvocato Antonio Petroncini, che tutela il Comune di Cervia costituitosi parte civile anche con l’avvocato Chiara Rinaldi, ha chiesto la condanna degli imputati e la liquidazione per il danno d’immagine subìto.

L’avvocato Elia Valentini si è associato alla richiesta di assoluzione del Vpo Folli per il suo assistito che, come ha sottolineato, "non innesca il litigio, non lo continua e non aggredisce nessuno. Sia dalle immagini delle telecamere che dalla relazione dei carabinieri, lui partecipa alla discussione ma viene prima aggredito fisicamente dal 23enne e poi da uno dei due fratelli con lo spray al peperoncino. Dunque sarebbe parte lesa ma, non avendo mai sporto denuncia querela, si è trovato suo malgrado dentro il procedimento". L’avvocato Giuseppe Di Giovine ha chiesto l’assoluzione per i suoi assistiti e ora si attende la sentenza, prevista per fine febbraio.

Tutto era iniziato davanti al bagno del ‘Drink Store’, poco prima delle 21. Qui il 23enne di Cesena è accusato di aver colpito con un pugno il 24enne forlivese: lui stesso lo aveva ammesso inizialmente, quando fu sentito dai carabinieri, salvo poi cambiare versione durante l’udienza del novembre scorso, dicendo che il forlivese "voleva entrare in bagno a tutti i costi, nonostante gli avessi detto che era già occupato dalla mia fidanzata. Così discutemmo e lui mi diede un pugno". Ritrovatosi in seguito, a proprio dire, circondato, intervenne a sua difesa uno dei fratelli suoi amici, il più giovane, il quale aveva con sé anche lo spray al peperoncino. I due fratelli sostengono di aver dato man forte all’amico. Ci furono strattoni, mani addosso. Ma difformi sono le versioni anche sull’utilizzo della bomboletta con liquido urticante. A detta di chi la utilizzò, ciò fu fatto solo all’esterno del locale, mentre il forlivese – in linea con quanto sostiene la Procura – ha riferito di avere ricevuto il primo spruzzo in faccia dentro al locale, dopo la lite davanti al bagno ("pensavo ci fosse quello degli uomini e delle donne, per questo volevo entrare"), poi un secondo una volta sceso dalle scale e arrivato in strada. Qui gli amici del forlivese, una volta in strada, presero a dare la caccia ai rivali che nel frattempo si erano radunati. Uno dei fratelli cesenati, dopo che per la terza volta aveva utilizzato lo spray al peperoncino, sarebbe stato pestato da un paio di ragazzi, rimasti ignoti.

Milena Montefiori