Risse a colpi di bottiglie e furti: sigilli a due locali di Milano Marittima e Lavezzola

Lavezzola e Milano Marittima (Ravenna), 19 dicembre 2024 – Risse con bastoni, sedie e bottiglie e furti di denaro, carte di credito e cellulari. È quanto succedeva in due locali, uno di Lavezzola, frazione di Conselice (Ravenna), e l’altro di Milano Marittima, chiusi per quindici giorni su disposizione del questore Lucio Pennella.

I provvedimenti sono stati adottati a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, a seguito di vari episodi violenti che hanno coinvolto gli avventori e che si sono verificati sia all’interno che all’esterno di entrambi i locali.

A Lavezzola polizia e carabinieri di Lugo hanno applicato il provvedimento di chiusura per 15 giorni di un locale che lo scorso ottobre era stato teatro di una violenta rissa con utilizzo di bastoni, sedie e bottiglie, coinvolgendo una decina di avventori. Dai controlli effettuati anche in precedenza, il pubblico esercizio era già stato segnalato per le assidue frequentazioni di persone con numerosi precedenti penali e di polizia.

A Milano Marittima il provvedimento di chiusura per 15 giorni è stato applicato a un locale dove nei mesi scorsi erano stati effettuati vari interventi delle forze dell’ordine a seguito di episodi di aggressioni e liti tra avventori, furti di denaro e carte di credito, furti di cellulari e malori dovuti ad eccessiva assunzione di sostanze alcoliche. Per tali motivi, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la licenza del locale è stata sospesa.