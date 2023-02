Risse a Milano Marittima: tre ragazzi condannati e uno assolto

Per approfondire:

Milano Marittima (Ravenna), 21 febbraio 2023 - Per le risse scoppiate a Milano Marittima nella primavera estate 2021, il tribunale di Ravenna ha comminato tre condanne a dieci, cinque e tre mesi di reclusione e un'assoluzione per quattro giovani imputati.

Il giudice ha anche condannato i ragazzi a pagare le spese legali e a risarcire il danno in separata sede, con giudizio civile.

Il Comune di Cervia, assistita dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, era costituito parte civile. All'epoca per due giovani era scattata la misura cautelare del divieto di dimora sul territorio provinciale ravennate.

I quattro, difesi dall'avvocato Giuseppe Di Giovine e Elia Valentini, erano accusati di aver partecipato a più risse nelle vie del centro, anche all'interno di un locale, con pugni, calci e l'uso di spray urticante.

"È una sentenza importante, non tanto per quanto sono stati condannati gli imputati, ma per dare un segnale che il danno di immagine provocato da questi episodi alla nostra località è irreparabile, perché abbiamo un prodotto turistico di alta qualità.

Quindi continueremo a perseguire in questa maniera altri episodi, pur sperando che sia finita questa moda", dice l'avvocato Silvia Medini dell'ufficio legale del Comune di Cervia, a nome dell'amministrazione.