Ristorante Al Deserto ed Enoteca Enjoy nel segno di Cerviaman

Il ristorante Al deserto e l’Enoteca Enjoy hanno dato vita a un progetto del tutto originale nel segno dell’aiuto a chi si trova in difficoltà, facendo squadra per offrire un servizio in più ai loro clienti. L’idea è quella di acquistare all’Enoteca Enjoy la bottiglia del vino che si preferisce, per portarla a cena presso il ristorante Al deserto, degustando la bevanda insieme alle pietanze nel menù. Il Ristorante Al deserto e l’Enoteca Enjoy devolveranno 4 euro a bottiglia per il progetto ’Cerviaman 2023’, che quest’anno raccoglierà fondi sposando la causa di Filippo, ragazzo cervese tetraplegico.