Ristoranti e musei: il 2023 inizia col botto

Ristoranti affollati, code all’esterno dei monumenti e un centro storico preso d’assalto. Quando poi arriva l’ora di pranzo, c’è anche chi sfida il freddo e si accomoda nei tavolini all’esterno dei ristoranti. Questo il quadro che è emerso ieri mattina, incontrando diversi turisti in centro, partendo da piazza del Popolo. La prima donna, che preferisce restare anonima, racconta che intende vedere insieme a marito e figlio "la basilica di San Vitale e quella di Santa Maria Maggiore". Sono originari della Basilicata, ma vivono in Austria, Vincenzo e Manuela Tauro, per la prima volta in città insieme alla figlia. "Abbiamo deciso di venire a Ravenna per i monumenti che visiteremo tra poco– racconta la coppia –, da San Vitale al Mausoleo di Galla Placidia". "E anche per la piadina", aggiunge Manuela ridendo. In giornata, vista la destinazione finale oltre confine, la coppia è ripartita.

A proposito di piadina, sono tanti i turisti che seduti nei tavolini dei locali del centro la azzannano provando le gioie della gastronomia romagnola. Arriva da Bolzano la famiglia composta da Marisa, Paolo, dal figlio Marco e dal cane Trudy. È stata l’altra figlia della coppia, oggi assente, a consigliare a fratello e genitori di venire a Ravenna. "Abbiamo appena visto la basilica di San Vitale: bellissima – racconta Marisa –. In giornata ripartiremo per tornare a casa. Non ci dispiacerebbe vedere il Mausoleo di Galla Placidia". Piadina e due bicchieri di vino (bianco e rosso) per Carlo Begnini e Alexandra Macovei, entrambi 28enni. Quando chiediamo se quello che stanno per mangiare e bere è un aperitivo o il pranzo, rispondono all’unisono: "Un aperitivo! Poi vogliamo andare a mangiare la piadina".

Si apre a questo punto una breve parentesi per consigliare alla coppia, che arriva da Verona, il posto migliore dove assaporare la piadina. "Fino ad ora è andato tutto bene – continuano –. Con un biglietto da 12,5 euro, abbiamo visitato i cinque principali monumenti cittadini. Ci hanno impressionato".

Alexandra non è completamente convinta della bellezza di Ravenna. "Avevo aspettative alte. Ieri eravamo a Ferrara e mi è piaciuta di più". A deludere la 28enne "sono stati i vicoli, me li aspettavo più affascinanti. Certamente ho preferito quelli di Ferrara". Il compagno invece dà questo giudizio del centro storico: "Mi aspettavo che avesse un maggiore impatto". Davanti la tomba di Dante c’è un nugolo di studenti del liceo scientifico Sacro Cuore di Milano. "Siamo la gioventù studentesca di Comunione e Liberazione – spiega Camillo Bartolini, insegnante di latino e greco –. Complessivamente siamo venuti in 250". Ragazzi e docenti soggiornano da martedì in città. "Abbiamo visto Santa Apollinare in Classe, il battistero e ora la tomba di Dante. Ai ragazzi sta piacendo. Per quanto mi riguarda mi aspettavo ancora più turisti". Il nostro giro si conclude da dove eravamo partiti, cioè in piazza del Popolo, dove la coppia composta da Daniele e Francesca tiene in mano una guida dell’Emilia Romagna. "Siamo di Firenze e abbiamo affittato un monolocale a Comacchio. A Ravenna siamo già venuti una volta: ci piace molto il centro. Ci ha impressionato la Domus dei Tappeti di Pietra. Torneremo a casa venerdì (domani, ndr)". Causa covid e guai vari, la coppia ha deciso di non mangiare al ristorante ma nel monolocale. Del menù farà comunque parte "la vostra piadina". Che, abbinata ai monumenti, a quanto pare è garanzia di successo.

Luca Bertaccini