Ristrutturato l’asilo nido ’Tatapatata’: era stato colpito dall’alluvione a maggio

È stato ristrutturato il nido ’Tatapatata’ gestito dalla cooperativa Zerocento, in viale delle Ceramiche. È una delle tante strutture in città che la notte del 16 maggio è stata allagata, con danni da svariate decine di migliaia di euro. È stato infatti necessario rifare il pavimento, irrimediabilmente danneggiato e ripristinato durante la chiusura della struttura, ad agosto. Subito dopo il disastro lo staff della cooperativa sociale Zerocento e un gruppo di volontari si sono impegnati per ripristinarlo al meglio, permettendo di riprendere immediatamente le attività. Certo, i problemi non erano finiti: come molti degli edifici alluvionati, è stato necessario intervenire con lavori ingenti per poter ripristinare del tutto i locali. L’aiuto per far partire il cantiere è arrivato dalla Fondazione Francesca Rava, presente ieri mattina con la propria responsabile emergenze Emma Bajardi, alla festa per inaugurare i locali ristrutturati. Nel corso dell’evento inoltre il ceramista Andrea Salvatori, utilizzando proprio il fango dell’alluvione, ha assemblato, con l’aiuto dei bambini e delle persone tutte presenti, un’opera unica creata a più mani che resterà come un ricordo della giornata di ieri.

Erano inoltre presenti il sindaco Massimo Isola, l’assessora alla Scuola Martina Laghi, Emiliano Galanti di Legacoop Romagna e il presidente della cooperativa sociale Zerocento Stefano Damiani, oltre alle famiglie e ai bambini che frequentano il nido.

"La collaborazione tra tante realtà – ha detto Stefano Damiani – ci ha permesso progressivamente di fare ripartire tutti i nostri servizi".