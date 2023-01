"Ristrutturazioni solo con sgravi"

Fino a quanto è temibile la spada di Damocle che grava sul mondo della casa in vista dell’eventuale approvazione della normativa europea che obbligherebbe ad efficientare entro il 2030 quei due terzi del patrimonio edilizio italiano energeticamente non al passo coi tempi? "Se il costo delle ristrutturazioni tornasse entro limiti accettabili non mi sorprenderei di vedere i proprietari investire, a fronte di sgravi, si intende, e di un supporto dal mondo bancario", immagina Damiano Venturini (Confcommercio). "Più in generale la gente ha capito che la certificazione energetica è un elemento fondamentale, mentre fino a qualche anno fa era ritenuta da molti irrilevante". La strada da fare è però ancora molta, considerando che il bonus 110% ha visto ristrutturate soprattutto le case private. "Il settore pubblico, secondo noi, dovrebbe continuare a mettere risorse per ammodernare il patrimonio edilizio", evidenzia Mazzoni. "Tante case ultimate nel 2000 sono nate già vecchie, per il fatto che allora l’elemento dell’efficienza energetica era sottovalutato: in quegli immobili il bisogno di efficientamento è enorme. E’ il caso di molti fra i 4700 appartamenti di edilizia popolare ravennate".