Rita Marcotulli & Dado Moroni a Russi. Al Comunale una serata di grande jazz

Una serata di grande musica. Dopo già numerose tappe nel ravennate, oltre che in tutta la regione, l’edizione 2025 del festival itinerante Crossroads arriva a Russi. Questa sera alle 21 il Teatro Comunale accoglierà Rita Marcotulli (nella foto) e Dado Moroni, due dei più blasonati pianisti del jazz italiano, per un duetto in cui tutto può accadere.

Due dei più importanti pianisti jazz italiani, Rita Marcotulli e Dado Moroni, si affrontano/confrontano sullo stesso palco. Cosa aspettarsi? Amichevoli palleggi di note? Un fitto scambio di affondi competitivi? Di sicuro i due musicisti hanno molto in comune (a partire da una fondamentale formazione ben radicata nel pianismo afroamericano) ma anche molti tratti personali distintivi: la Marcotulli ha poi virato verso un pianismo più modernista e all’europea, mentre Moroni ha scavato particolarmente a fondo nel vocabolario jazzistico americano, confrontandosi alla pari in giro per il mondo con i più importanti colleghi di strumento.

Rita Marcotulli è tra le figure più caratterizzanti del jazz italiano dagli anni Ottanta a oggi. Formatasi nella vivace scena jazzistica romana dei primi anni Ottanta, si è inizialmente distinta come eccellente pianista mainstream, nella qual veste vanta collaborazioni dai risultati significativi con Chet Baker, Steve Grossman, Joe Henderson, Dewey Redman, Billy Cobham, Enrico Rava. Si è poi orientata verso una musica più personale e, per usare un termine ormai entrato nella musicologia jazzistica, all’europea, ampliando il novero delle sue collaborazioni.

Dado Moroni (nato Edgardo, a Genova, nel 1962) si è avvicinato al pianoforte all’età di quattro anni e a quattordici aveva già ottenuto i primi ingaggi professionali (e di lì a poco lo si sarebbe trovato in compagnia dei ‘grandi’): ci troviamo di fronte a un ex enfant prodige del pianoforte. Ha saputo, nel corso del tempo, trasformare una tale precocità in una magistrale maturità pianistica, sino a divenire, tra i jazzisti italiani, uno dei pi apprezzati a livello internazionale.

Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14. Informazioni: 0544 405666, www.crossroads-it.org.