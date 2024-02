Ritardi cronici della Ravenna-Bologna. De Pascale: "Situazione treni non più tollerabile, va rivoluzionata"

La Regione Emilia-Romagna convoca Trenitalia-Tper, Rfi e i pendolari per fare il punto sui problemi della linea Bologna-Ravenna, considerata dal report di Legambiente una delle peggiori d’Italia. Vertice chiesto a gran voce dallo stesso sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, a cui a stretto giro risponde l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini.

"Riunire urgentemente attorno a un tavolo di lavoro la Regione, Trenitalia e RFI, perché il servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Ravenna – Bologna deve essere rivoluzionato, aumentando le corse, rendendolo più efficiente, potenziando le lunghe percorrenze, in primis verso Milano, e valorizzando la linea per Venezia" scrive il sindaco de Pascale. "Oggi ho scritto una lettera a tutti i soggetti coinvolti – continua de Pascale – per affrontare una situazione sulla quale abbiamo più volte richiamato l’attenzione e chiesto soluzioni a gran voce; il report di Legambiente conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, la serietà dei temi posti, sui quali siamo nuovamente a chiedere un confronto e interventi efficaci. Il report ‘Pendolaria’ pone infatti all’attenzione nazionale il tema della totale insufficienza della quantità e qualità dei collegamenti ferroviari sulla linea Ravenna - Bologna; e in realtà anche sulla Ravenna – Rimini. Stiamo parlando del collegamento fra due città capoluogo importantissime, utilizzato da moltissimi pendolari, lungo il quale insistono città importanti e che oggi presenta, sia per quanto riguarda le tratte che servono tante destinazioni che per quelle dirette, servizi assolutamente insufficienti. Anche le associazioni degli albergatori da tempo reclamano maggiore attenzione su questa linea. Si tratta di una situazione non più tollerabile. I ritardi o gli annullamenti sono praticamente all’ordine del giorno e nella linea via Faenza ci sono quasi sempre autobus sostitutivi che offrono un servizio totalmente inadeguato".

Così Corsini: "Ho fissato un incontro urgente per la prossima settimana con i vertici di Trenitalia-Tper e Rfi e i rappresentanti del comitato pendolari per analizzare i problemi della linea Bologna-Ravenna e decidere subito i giusti correttivi: non è possibile che, a fronte dell’impegno della Regione per un trasporto pubblico locale sempre più moderno ed efficiente, ci sia una tratta importante del nostro territorio inaffidabile per ritardi e cancellazioni. Disagi che non trovano giustificazione neppure se consideriamo i danni prodotti dall’alluvione di maggio".