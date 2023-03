Ritardi sulla Bologna-Ravenna I pendolari: "Situazione gravissima"

Resta complicata la situazione della linea ferroviaria Bologna - Ravenna - Rimini. "Soprattutto nelle ore serali – scrive un lettore, ma è solo uno dei tanti –, non esiste un singolo treno in orario, e non parlo di ritardi di 5-10 minuti, bensì di 30-40-50 minuti, praticamente ogni giorno. La situazione è gravissima". "Anch’io ho riscontrato parecchi disagi. Mercoledì scorso, per due fiocchi di neve, hanno cancellato il treno a Castel Bolognese, credo per problemi ai passaggi a livello. Non c’è mai la certezza di arrivare a casa in orario o di riuscire a prendere la coincidenza", rincara la dose Simona Simoncelli, amministratrice della pagina Facebook ’Pendolari Ravenna’. Da parte di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia Tper, "c’è l’impegno a migliorare la puntualità sulla linea". Per farlo, spiegano da Rfi, "sono già state completate e sono in corso numerose azioni". A influenzare il servizio sono anche fattori esterni, "come interventi dell’autorità giudiziaria, riduzione della velocità per segnalazioni di estranei sui binari ed eventi naturali come il terremoto a gennaio, situazioni che su questa linea dall’inizio dell’anno si sono verificate 40 volte e hanno coinvolto 88 treni, per un totale di 21 ore di ritardo". Il lettore lamenta che "questo non è trasporto pubblico, ma sequestro di persona. Chi può permettersi di impiegare fino a 2 ore e mezza, causa ritardi, per percorrere 75 km di pianura?".

"Mi pare che tra chi utilizza il treno ci sia rassegnazione", aggiunge Simoncelli. Rfi, gestore della rete, ricorda che stanno per concludersi "importanti lavori a otto ponti fra Castelbolognese e Ravenna, finalizzati ad aumentare le prestazioni della linea. Gli ultimi cantieri saranno operativi su due ponti fra Russi e Ravenna dal 10 al 12 marzo. Si tratta di interventi importanti per lo sviluppo del traffico delle merci da e per il Porto di Ravenna. Il servizio Bologna - Ravenna - Rimini trarrà benefici anche da lavori in corso sulla Bologna - Rimini". Saranno poi eliminati i passaggi a livello fra Ravenna e Rimini (avviata la progettazione di fattibilità tecnico-economica; 100 milioni il finanziamento), con potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea tra Castel Bolognese e Ravenna (anche qui addio ai passaggi a livello). Per quanto riguarda la stazione di Ravenna partiranno entro fine mese i lavori sul secondo marciapiede (e relativa pensilina; a seguire marciapiede e pensilina del binario 3 e pensilina del binario 4. Saranno sostituiti gli ascensori. Sul versante turistico è confermata la coppia di Frecce di Trenitalia Ravenna - Roma - Ravenna. C’è l’impegno di Trenitalia Tper e Regione per incrementare il turismo da e per Ravenna e la costa nel periodo estivo. I pendolari, però, chiedono interventi per ridurre i disagi quotidiani.