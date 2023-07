Ritmi hip hop domani al JP Pineta ed evento con dj Shablo Domani sera al JP Pineta di Milano Marittima, in collaborazione con Radio 105, si trasformerà in Mamacita con ritmi black, hip hop, reggaeton. Dj Shablo e Fred de Palma si esibiranno in un evento speciale con un allestimento a tema "Ravenna".