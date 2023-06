Ritorna il camp per ragazzi dedicato alla musica

L’Accademia Bizantina festeggia i primi dieci anni del campus di alta formazione musicale giovanile organizzato a Bagnacavallo. I 16 iscritti dell’edizione iniziale si sono trasformati nei 71 che frequenteranno i due turni, quest’anno di 10 giorni e non più di una settimana sola, dal 23 giugno al 2 luglio e dal 6 al 15 luglio. Aperto ai ragazzi e ragazze fra gli 8 e i 16 anni, il campus, allestito nell’ex convento di San Francesco, offre un programma didattico strutturato su lezioni individuali di strumento, lezioni di musica di insieme, corso di teatro, laboratori creativi, giochi e attività di relazione. Al termine del percorso, come da tradizione, tutti i frequentatori saranno protagonisti dello spettacolo musicale che si terrà all’ex convento di San Francesco al termine di ogni turno. "La scelta di portare la durata dei turni a 10 giorni è nata nel 2022 in corso d’opera – spiega la direttrice artistica del camp, Alice Bisanti –. Il gruppo era talmente coeso che i ragazzi non volevano abbandonare l’esperienza. Così abbiamo chiesto alle famiglie e, alla durata iniziale, sono stati aggiunti tre giorni".

I frequentatori arrivano dal territorio ma anche da fuori regione e dalla Svizzera. "Molti sono figli dei nostri colleghi musicisti – continua –. Il gruppo docenti è formato sempre dallo stesso team che condivide, dopo tutti questi anni, il linguaggio pedagogico. In più ci sono tutte le attività serali, fondamentali anche per creare il gruppo. Avremo eventi come la caccia al tesoro, i concerti individuali dei ragazzi e in più un’uscita di gruppo al labirinto effimero ad Alfonsine". Tutti i ragazzi e le ragazze che parteciperanno al camp hanno scelto la formula residenziale. "Questo per vivere ogni attività stando nel gruppo – conclude –. Durante le attività i cellulari non si usano perché vogliamo favorire un ritorno alla socialità senza la mediazione della tecnologia". Supportato da tre sponsor storici, Conad Cofra, Natura Nuova e Lions Club, il camp estivo di Accademia Bizantina ha il sostegno anche di Accademia Perduta Romagna Teatri e dell’antico convento di San Francesco i cui gestori, Fulvia Damiani e Paolo Camprini, hanno vinto il bando di assegnazione per il prossimo triennio. Le prenotazioni per il secondo turno sono già chiuse. Resta qualche posto libero nel primo. Info e liste di attesa: 0545 61208, [email protected]

Monia Savioli