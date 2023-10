Ritorna il Lugo Vintage Festival. Abiti, solidarietà e memorabilia

Curiosità è la parola chiave attorno alla quale si muove la 33esima edizione del Lugo Vintage Festival che si svolgerà nel prossimo weekend, sabato 14 e domenica 15 ottobre. Già introdotta dalle novità presentate nella primavera scorsa, la suggestione della wunderkammern, la stanza delle meraviglie, tornerà ancora più imponente sempre grazie all’aiuto fornito dagli oggetti che fanno parte della collezione del Mago Jabba, scomparso lo scorso anno. "La mostra principale, che sarà la versione estesa di quella già abbozzata ad aprile presso la galleria Lapilli, è dedicata proprio alla curiosità, la stessa – sottolinea Ilaria Laghi di Vintage per un giorno – che sottende a tutti i collezionisti impegnati nella ricerca dello strano, del fuori dall’ordinario, del pezzo che ci comunica qualcosa fra tutti quelli esposti negli oltre 2 chilometri di stand".

La mostra, dal titolo dal titolo ’The show must go on’, la camera delle meraviglie, il circo, la magia" che si svolgerà da venerdì 13, a partire dalle 18, al 22 ottobre presso le sale delle Pescherie della Rocca conterrà decine di oggetti appartenuti al Mago Jabba. Cimeli circensi, memorabilia magiche dei primi del ‘900 e molto altro arricchite, sabato 14, dallo show offerto dall’antica carrozza dei ’fenomeni da baraccone’ che, sabato 14, si fermerà di fronte alle Pescherie. Nei due spettacoli della durata di 40 minuti circa si esibiranno Abraxas, l’uomo che non teme il dolore, Miss Purple, l’ingoiatrice di spade, Nicole l’illusionista, Grace, la donna senza testa. Un omaggio al mondo freak, con la doppia funzione di preludio alla festa di Halloween, presentato dall’illusionista imbonitore Dénon e dal cerimoniere Olaf. La solidarietà entrerà a pieno titolo nell’ambito del Vintage Festival sulle note del boogie woogie e dello swing. Grazie alla collaborazione con il Lugo Music Festival, piazza Mazzini si trasformerà in una scuola di ballo e in palcoscenico per esibizioni live. Nei pomeriggi di sabato e domenica, dalle 15 si svolgeranno prove di Shim Sham, ultima frontiera del ballo di gruppo del mondo swing&rock’n’roll seguite, alle 16 da lezioni di ballo gratuite di boogie woogie, aperte a tutti, e dai concerti dei Black Ball Boogie, al sabato, e dei The Cadillac alla domenica.

Le offerte effettuate da chi partecipa alle lezioni di ballo, saranno destinate a ’I ragazzi di via Angiolina’ per aiuti concreti e mirati a sostegno di chi ha subito gli effetti dell’alluvione. Come sempre, l’ingresso al Lugo Vintage Festival è gratuito. I banchi degli stand dedicati a oggetti, abbigliamento e qualsiasi altro vintage saranno disponibili sabato 14, dalle 10 alle 20, e domenica 15, dalle 10 alle 19. Informazioni su www.vintageperungiorno.com.

Monia Savioli