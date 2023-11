Ritorna il sabato del ’Djamballà’

È un ritorno al passato quello che il Piteco club di Godo di Russi (foto Zampaglione) ha deciso riproponendo i mitici sabati del Djamballà. Da sabato si ritorna a ballare con il format “Nostalgia 90”, uno show di musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni ‘90, scenografie, mascotte, gadgets ed effetti speciali tutti in tema, un format che arriva per la prima volta in Romagna dopo avere riempito le piazze di tutta Italia. E proprio come negli anni 90 il locale aprirà alle ore 22; si comincerà a ballare alle 22.30. Nel corso della stagione al Djamballà, la discoteca di una volta, si alterneranno dj e animatori che hanno reso famoso il locale in tutta la Romagna, con il dj resident Erik Lugaresi. "Nessuna lista, tavoli privilegiati o corsie preferenziali – dichiara la direzione del locale –, chi prima arriva meglio alloggia".