Ritorna la ’Camminata del super Amore’ Passeggiare nel segno della solidarietà

Torna per il secondo anno la ‘Camminata del super Amore’ e solidarietà, organizzata dai ‘Rumours for children’ per la raccolta fondi a favore di Mensa amica e Cervia Social Food patrocinata dal Comune di Cervia.

La camminata è in programma per martedì 18 aprile alle ore 19:30 con partenza da piazza Garibaldi. L’iscrizione, con una offerta minima di 10 euro, potrà essere effettuata direttamente nel luogo di ritrovo prima della partenza.

Sarà un percorso di circa 3 chilometri adatto a tutti. Chi vuole può partecipare anche in sella alla bici, accompagnati dagli amici a 4 zampe oppure farsi trovare direttamente al punto di arrivo ovvero lo Stadio dei Pini di Milano Marittima.

Il ricavato della ‘Camminata dell’amore e solidarietà’ andrà all’associazione benefica ‘Un posto a tavola’ che gestisce ‘Mensa Amica’ la quale, grazie a un gruppo di volontari, si adopera tutti i giorni per le persone in difficoltà, fornendo pasti caldi, vestiti puliti e servizi igienici con lavanderia.

Altro destinatario di una parte del ricavato sarà il progetto Cervia Social Food che cura diversi punti come la Cucina Solidale, Libridine e la Sartoria Sociale sempre a favore di persone con difficoltà e favorendo l’ottica dell’inclusione. All’arrivo, nello stadio, ad attendere i camminatori ci sarà un momento esilarante, convivialità con buon cibo, musica insieme a inaspettate sorprese, tipiche del gruppo ‘Rumours for children’.

Rendicontazioni, donazioni, foto e prossimi eventi saranno poi visionabili nei gruppi Facebook ‘Skaya tv’, ‘Amici Rumours’ e nella pagina facebook ‘Rumours for Children’.

Alla scorsa edizione erano stati in 240 a partecipare alla camminata raccogliendo una cifra ci oltre 3.000 euro. L’obiettivo di quest’anno è superare il record che andrà interamente devoluto ai progetti che si dedicano ai bisogni della comunità e dei più fragili.

i.b.