Ritorna la Settimana della cultura scientifica

Torna l’appuntamento con la Settimana della cultura scientifica e tecnologica, giunta alla sua ventitreesima edizione e di nuovo impegnata con un calendario di appuntamenti da aprile a giugno. Due le mostre: al Museo Malmerendi, con ‘Gutta cavat lapide – La goccia scava la pietra’, che inaugurerà a marzo, e al centro culturale Guaducci di Zattaglia con ‘Vieni con me’ (visitabile dal 15 aprile al 5 giugno), alla cui inaugurazione, il 15 aprile alle 15.30, verrà presentato il volume dell’entomologo Ettore Contarini ‘Poveri ma belli’. Tra le conferenze, da segnalare quella del 17 maggio a Faventia Sales – dedicata al telescopio spaziale Jwst, con la presenza di Massimo Robberto, astrofisico in servizio allo Space Telescope Science Institute di Baltimora – oltre alla rassegna di incontri con gli scienziati protagonisti del presente condotta da Paolo Magliocco alla Palestra della scienza: il 21 aprile sarà lo storico della scienza Marco Ciardi a parlare del fenomeno delle fake news, mentre il 28 aprile la ricercatrice Parco Marcogliano spiegherà se e come ‘Possiamo adattarci al cambiamento climatico’. Il 19 maggio toccherà all’astronomo Amedeo Balbi tratteggiare altri mondi con la conferenza ‘Alla scoperta del cosmo: scopriremo anche la vita extraterrestre’. Molte le visite guidate in programma, dedicate alle scuole ma non solo: fra le varie mete la Via dei Pianeti (installazione in scala 1 a un miliardo che riproduce il sistema solare a Faenza), il Museo Torricelliano, la Casa Museo di Raffaele Bendandi, oltre al tour per la città organizzato col Museo Zauli per la Giornata mondiale della Terra del 21 aprile. Una panoramica sulla ceramica ‘dalle piramidi alla stazione spaziale’ è quella in programma al Cnr il 13 aprile, mentre uno degli eventi finali della rassegna coinciderà con l’anteprima del Festival dei calanchi e delle argille azzurre, dal 12 al 14 maggio.

f.d.