Ritorna l’atmosfera magica dei Lòm a Mêrz

La tradizione che si rinnova e la valorizzazione del nostro passato: tornano i Lòm a Mêrz 2025, da mercoledì 26 febbraio a lunedì 3 marzo. L’accensione di falò propiziatori intendeva celebrare l’arrivo della primavera e invocare un’annata favorevole per il raccolto nei campi, ricacciando il rigore dell’inverno. Il suo significato era incoraggiare e salutare l’arrivo della bella stagione, bruciando i rami secchi e i resti delle potature.

Per questa occasione, negli ultimi tre giorni di febbraio e nei primi tre di marzo, ci si radunava nelle aie, si intonavano canti e si danzava intorno ai fuochi (al fugarèn), mangiando, bevendo e divertendosi. L’ Associazione ’Il Lavoro dei Contadini’ dal 2000, ha cercato di tracciare un nuovo solco con i Lumi a Marzo, con rinnovati obiettivi che intendono essere un invito per mettersi in viaggio in queste terre di Romagna dove si possono ritrovare e condividere tradizioni, usanze, cultura contadina.

Il programma prevede oltre quaranta eventi, durante le giornate dedicate ai Fuochi, che si svolgeranno nelle aie di aziende agricole e agrituristiche e in altri luoghi della cultura rurale in diversi Comuni dell’Emilia Romagna. E l’edizione di quest’anno dal titolo ’A scuola attraverso i campi. Elogio ai figli dei contadini’ sarà dedicata ai bambini contadini, che nel passato partecipavano a questo rito propiziatorio in modo gioioso, con canti, cantilene e girotondi attorno al falò.

La presidente Lea Gardi: "Sono ormai trascorsi 25 anni dal nostro primo Lòm a Mêrz, un quarto di secolo in cui Il Lavoro dei Contadini si è sempre posto come obiettivo la promozione di territorio e ambiente, la valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici tipici, la ’cucina di casa’, con l’ impegno per recuperare e per trasmettere tradizione, arte, cultura contadina e i valori ’antichi’ del mondo rurale. Ci è sembrato importante dedicare questa edizione di Lom e Merz, ai bambine e alle bambine contadine che hanno contribuito, in modi e maniere diversi, al sostentamento delle loro famiglie con carichi di responsabilità e di lavoro oggi inimmaginabili".

Per l’approfondimento di questa tematica sono stati consultati i ritrovati diari delle maestre e dei maestri oltre al materiale riguardante la documentazione fotografica, grazie alla collaborazione con la Fototeca Manfrediana, la rappresentazione artistica con le opere dell’artista Marco Alpi, la filmografia anche documentaristica, l’editoria dedicata e le testimonianze. Gli argomenti che saranno approfonditi nel convegno e nella mostra dedicati (convegno mercoledì 26 febbraio, ore 18 Sala Bigari) e alle 19 inaugurazione mostra alla Galleria d’ Arte Molinella.

Sono tantissimi gli appuntamenti e i falò in tutto il territorio, non solo faentino. A Faenza, tra gli altri appuntamenti, venerdì 28 al Rione Verde e GreenTA Bar dalle 18.30 accensione del fuoco propiziatorio e racconti e musica. A Faventia Sales, ex scuola elementare di Tebano, il 28 in collaborazione con la Scuola di musica Sarti, dalle 18.30 falò, poi cibo e vino, musica con Andrea Cavina e dalle 19 alle 21 vVisite guidate a Santa Caterina, la Parrocchia di Tebano e letture dal libro ’E la vita scorre sul fiume’.

Per vedere tutti gli appuntamenti: illavorodeicontadini.org.