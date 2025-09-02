Ritorna ‘Made in Italy’ . La ceramica guarda al futuro

Tutto pronto per Made in Italy Faenza 2025. La mostra mercato ceramica più importante del settembre faentino organizzata dal comune e da Ente Ceramica è stata presentata ieri a Palazzo Manfredi. Saranno oltre 120 gli espositori che parteciperanno nel fine settimana 25 dei quali di Botteghe artigianali faentine, oltre cinquanta invece saranno i volontari chiamati a garantire accoglienza e la riuscita della manifestazione. Numerosi saranno anche gli eventi collaterali inseriti nel cartellone, complessivamente almeno una trentina nei luoghi simbolo del centro storico, nei musei e nei pubblici esercizi che hanno aderito.

A palazzo del Podestà si potrà assistere alla temporanea ’Azzurro fragile. Omaggio alle antiche terre di Faenza nell’arte contemporanea’, che celebra la terra dei calanchi e delle argille azzurre. Nella Galleria comunale Molinella ci sarà invece ’Confine: l’arte di attraversare e custodire’, dedicata all’artigianato artistico del Friuli-Venezia Giulia con 30 botteghe artigiane locali, patrocinato da Nova Gorica e Gorizia, capitali europee della Cultura 2027 e Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Nel salone delle bandiere invece sarà visitabile "Shaped – Women’s Voices in Ceramics". In via Pistocchi a Spazio Ceramica esporranno le artiste ospiti di Faenza Art Ceramic Center, la statunitense Ruth Ballou e Rosa Maria Costanzini. In Corso Garibaldi a Palazzo delle Olle esporrà invece Silvia Piani ‘Corpi Fruttiferi’.

Al Museo Internazionale delle Ceramiche sabato pomeriggio alle 17,30 si terrà la visita guidata al 63° Premio Faenza, mentre domenica alle 11 si potrà visitare l’installazione permanente di Luce Raggi ‘Into the Garofano’. Il Museo Carlo Zauli in via della Croce proporrà inoltre tre progetti espositivi: Le ceramiche del Nord Ovest, Pluz ’Materia interna e Terzo Paesaggio’ e ’i Bianchi di Faenza’ di Andrea Salvatori. La Pinacoteca Comunale ospiterà ‘Domenico Baccarini e le sue terrecotte’, con visite guidate gratuite alle ore 17 di sabato e domenica.

A Palazzo Milzetti alle 21 di sabato si terrà invece il concerto Spazialità sonore e domenica alle 17, la conferenza Mirabilirelazioni. Visite guidate e aperture straordinarie sono previste nel weekend al Teatro Masini, al Museo del Risorgimento e alle case museo Guerrino Tramonti e Ivo Sassi, mentre il Museo Diocesano ospiterà Terzo Paesaggio di Andrea Salvatori. Non mancherà anche la musica con il Balamondo di Mirko Casadei alle 21 di sabato in Piazza Nenni con ospite Maria Pia Timo.

Tra gli eventi collaterali si segnalano inoltre la presentazione della monografia Ceramica contemporanea d’autore in Italia alla sede del Mondial Tornianti Gino Geminiani venerdì alle ore 19, i laboratori di tornio e la performance serale in piazza Martiri della Libertà, oltre al Premio Vasaio 2025 con premiazione domenica 7 a mezzogiorno. Eventi ceramici e mostre sono previste inoltre alla Chiesa di San Bartolomeo, alla Mi.Mo Gallery, a Palazzo Colafiglio-Sansoni, alle Officine Matteucci, alla Casa Studio Raggi, al bar Bellini, alla Bottega Bertaccini, allo Studio Lemure, al Fontanone, alla Chiesa di Santa Maria dell’Angelo ed anche alla Torre di Oriolo. Previste corse straordinarie del Green-Go Bus, la navetta elettrica e gratuita.

"Pur essendo la mostra-mercato il fulcro dell’evento - ha detto il sindaco Massimo Isola -, ‘Made in Italy diventa un racconto corale della produzione ceramica italiana a tutto tondo".

Damiano Ventura