Ritorna Omaggiovani carnet per gli under 30

Ritorna Omaggiovani grazie alla Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna: 300 carnet per gli under 30 in distribuzione da venerdì 23 maggio, ore 15, sulle pagine social del Festival.

Si tratta di un invito agli spettacoli di Ravenna Festival 2025: il carnet Omaggiovani – grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – garantirà anche quest’anno a trecento under 30 (nati dal 1994) una coppia di biglietti gratuiti per quattro spettacoli scelti tra un ventaglio di opportunità. I carnet gratuiti saranno disponibili fino a esaurimento dalle 15 di venerdì 23 maggio sulle pagine social del Festival.

La prima scelta è teatrale, fra la “rimessa in vita” della Lisistrata di Aristofane a opera di Marco Martinelli e adolescenti del territorio napoletano, lo spettacolo di e con Marco Baliani Del coraggio silenzioso sull’eroismo che non cerca fama né ricompense e la prima di Ghosts, il nuovo lavoro di Fanny & Alexander ispirato dai racconti per fantasmi della scrittrice americana Edith Wharton.

A tutta sinfonica per la seconda scelta, ovvero fra Zubin Mehta sul podio dell’Orchestra del Maggio Fiorentino, Muti alla guida dell’Orchestra Cherubini nel concerto del 5 luglio e Daniel Harding con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Per sonorità più contemporanee la selezione è fra Surrogate Cities di Heiner Goebbels, The Wall & Pink Floyd Greatest Hits, Uri Caine e la sua Passion of Octavius Catto e Max Richter con il suo più recente album In A Landscape.

Quarta e ultima scelta fra i due spettacoli a Palazzo San Giacomo a Russi, ovvero La notte dello Spiritual Jazz con Lakecia Benjamin e Hamid Drake e La lunga notte irlandese a cui partecipano anche i Dervish dalla Contea di Sligo.