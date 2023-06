Ritorna per il secondo anno il Festival di Lido di Classe

Eventi e spettacoli al Festival di Lido di Classe 2023.

Si è svolta allo stabilimento balneare Spiaggia 30, viale Caboto 30, la conferenza stampa di presentazione del calendario: sono intervenuti l’assessore al Turismo Giacomo Costantini, Cristina Garoia, presidente Comitato cittadino di Lido di Classe; Tonino Montanari, presidente del Comitato cittadino di Lido di Savio; Giovanna Paganelli, presidente associazione Albergatori; Andrea Sansovini, direttore artistico della manifestazione.

A Lido di Classe inizia la seconda edizione di Festival: la pineta sarà il simbolo della kermesse serale ricca di appuntamenti che accenderanno i riflettori del palco di piazza Caboto, dove per tutta l’estate si avvicenderanno artisti, musicisti, comici e tanti altri ancora.

"Il Festival di Lido di Classe – si legge nella nopta – nasce dalla voglia di rinnovare l’offerta di intrattenimento sia per i residenti sia per i turisti, dando loro la possibilità di godersi la piccola e ridente località marina in maniera divertente e spensierata, senza per forza dover dirigersi altrove. Il progetto viene confermato per la sua seconda edizione grazie alla sinergia sviluppatasi tra tutte le componenti cittadine. Unire albergatori, bagnini, commercianti, ristoratori, agenzie immobiliari, i Comitati cittadini dei due Lidi, è servito a creare un gruppo di lavoro coeso e di qualità, volto a dare un messaggio positivo di riqualificazione del tempo libero e delle proposte serali di Lido di Classe".

In particolare vi saranno tre eventi speciali, organizzati in collaborazione con il Comitato cittadino di Lido di Savio: due serate di Festival Buskers (17 giugno e 19 agosto) e i fuochi d’artificio della notte di San Lorenzo (10 agosto), un gradito ritorno per due località, Lido di Classe e di savio, che si uniscono per un’ulteriore crescita della loro offerta artistica e turistica.

"La vera sfida – dice Andrea Sansovini, direttore artistico del festival – è essere in grado di riprogrammare la seconda edizione, dopo le difficoltà e i sacrifici economici affrontati nella prima".