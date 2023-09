Ritorno a scuola con il welfare aziendale I servizi

Grazie al welfare aziendale è possibile sostenere il bilancio familiare dei propri dipendenti, a partire dall’istruzione dei loro figli. Tra i servizi disponibili in piattaforma è infatti possibile trovare il rimborso delle spese scolastiche, dalla scuola materna al master post-universitario, del trasporto pubblico per il tragitto casa scuola, per vacanze studio e gite scolastiche. Per i più grandi è possibile il rimborso delle spese per la patente di guida o di alloggio per l’Erasmus.

Per informazioni sui vantaggi del Welfare aziendale per l’impresa è possibile contattare il Servizio Welfare di Confartigianato Ravenna: [email protected] -

375.5250158 o 0544.516135.