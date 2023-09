Ritorno a scuola. Nuove aule e laboratori per il liceo artistico

"Ricordo la prima volta che sono venuto qui, parecchi anni fa: per salire abbiamo usato una scala di ferro che si tirava giù con un bastone. Una bella differenza rispetto ad oggi". Ha esordito così ieri mattina Michele de Pascale, presidente della provincia e sindaco di Ravenna, durante la visita nei nuovi spazi della sede centrale del liceo artistico in via Tombesi dall’Ova. Grazie a un intervento di ristrutturazione, a cura della Provincia, del valore complessivo di 1 milione e 200mila euro, è stato recuperato il secondo piano dell’edificio finora inutilizzato, e trasformato in aule e laboratori. Il taglio del nastro è avvenuto nell’aula di Architettura, davanti ai ragazzi a metà tra l’incuriosito e l’intimidito. Oltre a de Pascale sono intervenuti il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Paolo Bernardi e il preside del ’Nervi-Severini’ Paolo Taroni. Al secondo piano sono stati realizzati cinque nuovi spazi, tra aule e laboratori, un vano scala, un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, servizi igienici e spazi di servizio, quindi depositi, archivi, spogliatoi, per le esigenze del personale scolastico. Dei cinque locali nuovi, per una superficie complessiva da destinare alla didattica di circa 235 metri quadrati, due saranno destinati a laboratori, uno ad aula, uno ad aula sdoppiamento e uno a sala riunioni.

L’intervento ha previsto anche la creazione di nuovi spazi da destinarsi ad archivio e deposito ai piani terra ed ammezzato. "Negli ultimi vent’anni – ha aggiunto de Pascale – il numero di studenti che hanno studi artistici nella nostra città sono aumentati tantissimo, un dato che ci parla del nostro territorio di cui essere orgogliosi. Abbiamo cercato di accompagnare la grandissima crescita del liceo artistico attivamente, a partire dall’abbattimento delle barriere architettoniche". Di emozione ha parlato Paolo Taroni, dirigente da quest’anno della scuola dove ha insegnato tanti anni. "Dopo cinque anni di assenza – ha detto – vedere che questa scuola è sempre più un punto di riferimento culturale e artistico mi emoziona". Agli studenti silenziosi e attenti davanti a lui, il dirigente provinciale Bernardi ha invece ricordato il senso del bene comune. "Noi tutti – ha sottolineato – prendiamo in consegna questo bene, soprattutto voi. Quando un bene è comune non significa che non è di nessuno, significa che è di tutti. Sono sicuro che saprete conservare questi nuovi spazi come si deve, anzi, grazie ai vostri talenti, sarete in grado di renderli ancora più belli". La Provincia ha concesso all’Artistico e al Ginanni anche alcune aule in quartiere Sant’Agata, per questo entrambe le scuole hanno ringraziato il presidente de Pascale e la consigliera Maria Luisa Martinez.

a.cor.