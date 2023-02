Ritorno ai fondali a -10.50 più vicino "Adesso aumentate l’organico"

Assunzioni per il lavoro sulle banchine, ritorno dei pescaggi ufficiali a -10,50, rimozione di almeno di uno dei relitti semi affondati in pialassa. La cooperativa portuale, braccio operativo della Compagnia, potrebbe aumentare il numero dei soci di 20 unità, passando da 400 a 420. La richiesta, come prevede la normativa, è stata inoltrata dall’Autorità di sistema portuale al ministero delle Infrastrutture che ha competenze anche sui porti. L’Adsp ha, infatti, rivisto la pianta organica del porto 2022-2024, proponendo al ministero questa modifica migliorativa perché aumenta la capacità di lavorare le navi una volta che sono in banchina.

Sulla base dell’accordo sottoscritto nel novembre scorso, presenti Adsp, terminalisti e Portuale, quest’ultima ha potuto aumentare l’assunzione di 45 interinali. Per ora ne sono entrati in attività 30, i restanti 15 nei prossimi mesi. Con questa maggiore capacità operativa sarà possibile sbarcare e imbarcare più merce in un tempo minore, diminuendo anche il tempo di permanenza in rada delle navi. Ravenna è l’unico porto nazionale dove sono previsti aumenti di organici sulle banchine, già oggi a quota 900, tra Portuale e personale dei terminal. L’Autorità di sistema portuale è, poi, impegnata sui lavori per riportare l’ordinanza sul pescaggio in porto a -10,50 metri, misura bloccata dal 2019. Si tratta di uno dei provvedimenti più attesi dagli operatori portuali, per riavere un pescaggio che consenta alle navi di viaggiare a pieno carico, senza dover prima fare tappa in altri porti per scaricare parte delle merci o aspettare in rada, l’arrivo di un’alta marea tale da consentire l’ingresso nel porto senza rischi di toccare il fondale. L’Adsp ha ultimato i lavori di livellamento e sta completando i rilievi batimetrici che la prossima settimana verranno portati all’attenzione della Capitaneria di porto per un esame congiunto e valutare se ci sono le condizioni per ripristinare l’ordinanza dei 10.50.

Nei giorni scorsi è stata analizzata anche la situazione dei relitti che ormai da decenni si trovano ai margini della pialassa. Si tratta delle cosiddette ‘Tre caravelle’: è in corso il monitoraggio continuo della situazione e a breve sarà pronto il progetto di recupero che è affidato ad una società di ingegneria specializzata. Successivamente verrà valutato finanziariamente se iniziare la rimozione di almeno uno di questi relitti.

lo. tazz.