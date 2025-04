Ritratti di sofferenza e umanità. I volti dipinti da Gabriella Costanzi

Arriva a Ravenna, nell’ambito del Festival delle Culture, l’esposizione dei dipinti olio su tela della pittrice veronese Gabriella Costanzi. La mostra, dal titolo 'In fuga. Quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi – Modigliani' sarà visitabile da oggi all’8 maggio nello spazio espositivo PR2, in via Massimo D’Azeglio 2.

Si tratta di una collezione di 15 ritratti olio su tela. Le opere nascono da un’urgenza interiore dell’artista di raccontare storie di umanità, sofferenza e speranza, ispirate ai suoi incontri diretti con alcuni rifugiati di varie nazionalità avvenuti in Baviera.

La pittrice ha voluto rappresentare i sentimenti di uomini, donne e bambini in fuga da guerre, fame e persecuzioni, racchiudendoli in particolare nei loro sguardi, catturati attraverso la memoria e l’arte, una volta tornata in Italia. I variopinti ritratti o figure intere, che si susseguono ricchi di poesia, sono stati interpretati in modo velatamente melanconico dall’osservatrice, evidenziandone fascino e spessore.

L’apertura della mostra avverrà alle 11 di questa mattina, alla presenza dell’artista, con un’introduzione a cura dell’esperta d’arte Filomena De Martino e una performance al santur (strumento musicale iraniano diffuso in tutto il medioriente) del musicista di origini turche Özgür Yalçın.

L’esposizione sarà visitabile fino all’8 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19 e il sabato, la domenica e giovedì 1 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 19. Chiuso lunedì 5 maggio. L’ingresso è gratuito. Gabriella Costanzi sarà presente durante gli orari di apertura della mostra.