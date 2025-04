Ritrova il portafoglio e dona a un’associazione

"Mai perdere la fiducia nelle belle sorprese". Assomiglia a uno slogan, ma non lo è. In realtà si tratta della conclusione di una storia a doppio lieto fine che ha visto protagonista il consigliere comunale di CambiAmo Lugo Marco Pezzi Algranati.

Tutto inizia a marzo a Imola. Pezzi Algranati perde il portafoglio mentre si trova in centro. Ovviamente si dispera, ma dopo due giorni riceve una telefonata dal comando dei carabinieri di Imola che lo informa di averlo ritrovato. Chi l’ha consegnato non ha toccato nulla: così, come gesto di gratitudine per la sua onestà e verso l’intera città, Pezzi Algranati ha deciso di devolvere il doppio della somma conservata nel portafoglio, pari a 120 euro, all’associazione di volontariato ’No Sprechi Odv’.

"Il mese scorso, mentre rincasavo, ho ricevuto la telefonata di un giovane carabiniere del comando di Imola che mi informava del ritrovamento del mio portafoglio, smarrito nei pressi di Viale Andrea Costa, una delle principali arterie della cittadina – racconta Pezzi Algranati –. Nel portamonete riconsegnatomi c’era tutto, ma proprio tutto quello che vi avevo riposto: 59 euro, diverse carte, la patente, anche i bollini della Coop. Il mio benefattore non ha lasciato contatti, ma mi piace pensare che stia leggendo e sappia che lo considero un galantuomo, per quel che può valere. Probabilmente mi risponderebbe, come il militare prima di lui, che ha fatto solo il suo dovere, il che confermerebbe il giudizio".

E così Pezzi Algranati ha deciso di ricambiare: "Sentivo di essere in debito con la città di Imola, così ho pensato di ’raddoppiare la posta’ e restituire qualcosa. L’associazione ’No Sprechi Odv’ gestisce l’emporio solidale e contrasta la povertà distribuendo alimenti e altri prodotti alle persone in stato di fragilità socioeconomica nel’Imolese. Sono stato felice di contribuire all’acquisto di prodotti pasquali".

m.s.