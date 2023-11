Ritrovato il pulmino dell’Atletica 85. I ladri lo avevano lasciato a Castel Bolognese

Grazie alle indagini dei carabinieri è stato ritrovato e riconsegnato all’Atletica 85 il pulmino che era stato rubato tra domenica e lunedì dal complesso sportivo Graziola. A darne notizia è stata la stessa associazione ieri. Il pulmino grigio, utilizzato dalla società sportiva per le trasferte di atleti e tecnici, è stato individuato dai militari a Castel Bolognese, abbandonato dai ladri con le chiavi ancora nel cruscotto. All’interno del veicolo gli investigatori hanno ritrovato alcuni utensili utilizzati per forzare le porte della segreteria della società sportiva, e qualche coperta. Il serbatoio del carburante, come affermato dai dirigenti dell’Atletica 85, era pieno, segno che il furgone non è stato utilizzato a lungo.