Ritrovato il pulmino rubato, un arresto

I carabinieri del Norm di Faenza, unitamente a personale della stazione di Castel Bolognese, hanno arrestato uno dei presunti autori del furto del furgone sottratto la notte precedente alla società Atletica 85. Si tratta di un 40enne cittadino moldavo, Igor Turcanu, che risponde di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personale aggravate, ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

A seguito delle attività svolte, allo scopo di ricercare il furgone della società sportiva, le molteplici battute finalizzate al controllo del territorio hanno permesso di rinvenire il mezzo ricercato. Le modalità con cui il mezzo rinvenuto era stato parcheggiato hanno però insospettito i carabinieri, che ritenendo come potesse essere di nuovo utilizzato dai ladri, si sono appostati nelle vicinanze. Il lungo lavoro di appiattamento ha premiato i militari, che al calare del buio hanno visto palesarsi tre figure che, dopo essersi avvicinate al mezzo tenuto d’occhio, per poi salirvi a bordo. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri ma pronta è stata la reazione dei ladri, che vistisi scoperti hanno cercato di guadagnare la fuga scappando nei vicini campi e tra i frutteti. Uno dei presunti autori del furto è stato raggiunto e, nonostante la sua violenta reazione, non senza fatica, è stato fermato ed immobilizzato. La sua successiva perquisizione, estesa poi all’interno del furgone rinvenuto, ha permesso di rinvenire della disponibilità dei malfattori, il classico kit del ladro quali vari piedi di porco, fiamma ossidrica, tenaglie e pinze varie, nonché alcune torce e tutto il materiale necessario al camuffamento per rendersi irriconoscibile. L’uomo fermato, senza fissa dimora in Italia, è stato quindi arrestato e portato presso la caserma della compagnia carabinieri di Faenza. Qui è emerso che in passato il fermato aveva fornito altre generalità con le quali era da ricercare in quanto colpito da due ordinanze di custodia in carcere, per complessivi due anni e mezzo di pena da espiare, in quanto condannato per reati contro il patrimonio. Al termine di tutte le formalità, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Ravenna per la convalida dell’arresto così come disposto dal Pm di turno. Il furgone, dopo gli accertamenti operati, è stato quindi immediatamente riconsegnato alla Società Atletica 85 che lo potrà così nuovamente utilizzare per le proprie finalità.

Il mezzo era stato rubato tra domenica e lunedì al campo sportivo Graziola di Faenza. Domenica mattina gli istruttori, in procinto di partire alla volta di un raduno regionale di atletica, si erano resi conto che la porta dell’ufficio di segreteria, presso la sede, era stata forzata, con i due pulmini della società regolarmente al loro posto, presso il complesso sportivo. I ladri erano però ritornati alla Graziola il giorno successivo e, nel pomeriggio, i dirigenti dell’Atletica 85 avevano notato che uno dei due mezzi era stato rubato, da qui la denuncia sporta in caserma. L’indagine è stata eseguita nell’ambito di servizi di vigilanza rinforzati per prevenire il fenomeno dei furti in abitazione e in esercizi commerciali.