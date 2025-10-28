’Ritroviamoci al Rasi’, un pezzo di storia

Combinano cultura e tradizione, le due storiche rassegne promosse dall’associazione Amici della Capit Aps di Ravenna: ‘Ritroviamoci al Rasi’, con 14 appuntamenti pomeridiani dal 2 novembre al 22 marzo e ‘Teatro Musica’, tre spettacoli al Teatro Alighieri il 23 dicembre, 11 gennaio e 31 marzo alle 21. "Entrambe le iniziative sono nate all’inizio degli anni Ottanta – ricorda Pericle Stoppa, presidente Capit – e hanno conosciuto momenti di grande popolarità. Ancora oggi sono momenti molto attesi, per esempio dagli anziani come nel caso di ‘Ritroviamoci al Rasi’, alla 44esima edizione, motivo per cui si tiene sempre la domenica pomeriggio alle 15.30, a eccezione del recital ‘Romagnopoli’ previsto alle 20.30 per evitare la concomitanza con lo svolgimento del Carnevale diocesano. Si tratta della più importante manifestazione di teatro amatoriale, in particolare dialettale, presente nel territorio romagnolo.

Ad aprire la rassegna dialettale il 2 novembre è la compagnia del Buonumore di Porto Fuori che presenta ‘I voltagabbana’, una commedia in due atti di Guido Lucchini, con la regia di Cesare Flamigni. Altre due commedie in novembre: ‘L’usterì di dù galètt’ della Cumpagni dla Parochia (il 16) e ‘La buseja’ del T.P.R. Doppio Gioco di Faenza (il 23). Due le date da segnarsi anche in dicembre: il 7 con ‘Casa Miccheri’ del Piccolo Teatro Città di Ravenna e il 14 con ‘Che sgnuròn a d’che sgrazié, dmì zèj jusafì’ della Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo. In gennaio, si alternano le compagnie Quattr’è quattr’ot di Lugo, Cvì de Funtanò di Faenza, di San Tomè di Forlì e Luigi Rasi di Ravenna. L’1 febbraio c’è il Gruppo teatrale San Severo di Ponte Nuovo, mentre l’8 Vittorio Bonetti e Fausto Pollio, presentano un recital musicale ‘Romagnapoli’.

Il gran finale è con il Teatro del Mulino la Compagnine di Lugo (il 15 febbraio), la Compagnia teatrale Il Passaggio di Ravenna (l’1 marzo) e il Laboratorio italiano del P.T.R. di Ravenna (il 22). ‘Teatro Musica’ inizia il 23 dicembre con ‘West Side Story’, versione semiseria del capolavoro di Bernstein, proposta da giovani musicisti del territorio, come l’Orchestra Recondite Armonie, insieme all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e all’Accademia di Santa Cecilia.

A seguire, l’11 gennaio, un viaggio nella vita dell’uomo e dell’artista ‘Peppe Barra’ con lo stesso Barra, unico mattatore in scena accompagnato dal maestro Luca Urciuolo al pianoforte. Si chiude il 31 marzo con ‘Lucio più Lucio’. "Un lavoro che nasce dall’unione di due miei spettacoli su Battisti e Dalla – racconta il regista e interprete Alessandro Braga –. Una serata divertente in cui ricordare le canzoni più belle di un periodo che ha segnato il cantautorato italiano. Ad accompagnarci una band di 10 elementi capitanata da Gianluigi Tartaull". Le due iniziative sono realizzate in convenzione con l’assessorato alla Cultura del Comune e con il sostegno della Bcc Banca di Credito cooperativo ravennate imolese e forlivese.

Roberta Bezzi