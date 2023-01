Rivende pezzi di auto di lusso come ricambi, indagato 23enne

La polizia di Forlì ha posto fine ad un ampio smercio illecito di componentistica meccanica di autovetture rubate, smembrate e ‘cannibalizzatè per rivenderne i singoli pezzi come ricambi. Denunciato a piede libero per ricettazione un 23enne originario del Ravennate, che avrebbe reimmesso sul mercato parti e accessori di veicoli di provenienza illecita.

Durante un controllo nel suo punto vendita nella zona di Cesena, l’uomo aveva sostenuto di acquistare parti di auto da demolitori della zona e di rimetterle in vendita, appoggiandosi anche a internet, ma molti dei pezzi messi online mancavano all’appello: infatti li aveva nascosti in un locale del suo capannone chiuso a chiave, dove i poliziotti hanno trovato stoccati decine e decine di motori, cambi, portiere, parafango, fanaleria di tantissimi modelli di auto. Moltissimi pezzi avevano numeri identificativi e matricole abrase o contraffatte, ma gli agenti. spulciando le banche dati delle case costruttrici, sono riusciti a individuare 180 componenti appartenenti a Jaguar, Range Rover, Audi, Alfa Romeo ed altre auto di alta gamma rubate in tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria. Una volta reimmessa sul mercato, tutta questa merce avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro. Per l’uomo è scattata, oltre alla denuncia, anche la misura cautelare del divieto per sei mesi di esercitare l’attività di commercio di parti e accessori di veicoli.