Rivitalizzare Tagliata. Illuminazione e negozi

Alla ricerca di contributi dalla Regione per riqualificare e rivitalizzare il centro di Tagliata. La giunta, infatti, ha deliberato un progetto che sarà presentato per cercare di ottenere un finanziamento. Nello specifico si tratta del progetto di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale denominato ’Rinascita urbana tra identità e innovazione: rivitalizzazione del centro commerciale naturale di Tagliata’, per il quale è previsto un costo di 80mila euro. Dalla relazione del progetto si legge che "la zona ha una vocazione turistica che si sviluppa su più fronti: da quello balneare a quello ecologico e naturalistico, includendo attività sportive e l’offerta enogastronomica. Nonostante queste potenzialità, Tagliata si trova in una posizione decentrata rispetto al centro storico di Cervia, il ché limita l’attività commerciale prevalentemente alla stagione estiva. Questa stagionalità accentuata è accompagnata da diverse criticità che ostacolano il pieno sviluppo della frazione. Tra queste si riscontra una distribuzione urbana frammentata, con una rigida divisione del territorio in quattro fasce parallele alla costa: fascia litoranea, macchia pinetale, città delle colonie e paesaggio rurale. Tale frammentazione, insieme alla crisi economica che ha colpito l’area, ha portato alla chiusura di numerosi esercizi commerciali e a una scarsa apertura di nuove attività".

Tre le azioni previste: illuminare il centro, migliorare la comunicazione con marchio e immagine coordinata e, infine, incidere su eventi e manifestazioni. Dietro il progetto c’è la strategia per rilancio dell’attrattività commerciale: riaprire e valorizzare gli spazi commerciali esistenti, incentivando nuove aperture e migliorando l’offerta esistente; incrementare la sicurezza e la frequentazione con illuminazione, vigilanza e servizi comuni. Infine l’obiettivo è anche promuovere il marchio territoriale: creare un’identità territoriale per il centro commerciale naturale, favorendo la riconoscibilità e il marketing del territorio. Sempre nella relazione si legge che "l’analisi dell’area evidenzia una serie di problematiche strutturali e funzionali che richiedono interventi mirati. L’assetto urbano discontinuo e la forte stagionalità commerciale riducono l’attrattività della zona per i residenti e per i turisti. Tuttavia, Tagliata possiede delle risorse naturali e culturali che, se adeguatamente valorizzaste, potrebbero costituire un volano per la ripresa economica e turistica della frazione. Un rilancio commerciale e turistico di Tagliata dovrebbe partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione di questi punti di forza, ossia la pineta, la natura e l’arenile" per "trasformare Tagliata in una nuova centralità urbana con caratteri distintivi propri".

Ilaria Bedeschi