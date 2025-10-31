Rivive Cornelia Rossi Martinetti. Pubblicato il romanzo ’Amélie’

La biblioteca ’Fabrizio Trisi’ di Lugo porta alla luce un lavoro letterario dimenticato, pubbicando la prima traduzione italiana del romanzo ’Amélie ou le manuscrit de Thérèse de L’ della concittadina Cornelia Rossi Martinetti. Il volume, edito da Marco Gurioli per Tempo al libro, vede la luce grazie a un percorso di analisi e riscoperta delle collezioni storiche della biblioteca Trisi per riportare all’attenzione della comunità lughese personaggi e vicende meno noti. La pubblicazione del libro ha visto la collaborazione di Daniele Serafini in qualità di traduttore dell’opera e del Caffè letterario di Lugo, che ha sempre tenuto vivo il ricordo di Cornela Rossi Martinetti, grazie a una introduzione storica di Patrizia Randi.

La versione italiana di ’Amélie ou Le manuscrit de Thérèse de L’ sarà presentanta al pubblico all’hotel Ala d’oro lunedì 3 novembre alle 21, in occasione di uno degli appuntamenti autunnali del Caffè letterario. All’niziativa, introdotta da Patrizia Randi, saranno presenti la direttrice della Trisi Maria Chiara Sbiroli, che ha curato la pubblicazione, e Daniele Serafini, che ha tradotto l’opera.

Cornelia Rossi Martinetti nacque a Lugo nel 1781 in quella che oggi è via Matteotti. Il palazzo che le diede i natali è attualmente la sede dell’Ala d’oro, e ancora oggi conserva al primo piano una saletta a lei dedicata. Educata nel collegio delle monache salesiane di Modena, la giovane donna imparò il latino e il greco e fu un’esperta di musica, danza e pittura.

Al 1802 risale il matrimonio con l’architetto Giovanni Battista Martinetti, famoso per le opere realizzate a Roma e Bologna. Proprio qui, in particolare nell’abitazione di via San Vitale 56, si sviluppò uno dei più rinomati cenacoli letterari della città e d’Europa, frequentato da grandi personalità di rilievo come Stendhal, Byron, Leopardi, Shelley, Rossini, Valery, e persino Napoleone e Murat. Tra gli assidui frequentatori che si invaghirono della cultura, dello spirito e della bellezza della contessa, ci fu anche il poeta Ugo Foscolo, che la celebrò come musa nel suo poema Le Grazie, descrivendola come la sacerdotessa della parola che ingentilisce gli animi.

Il clima culturale in cui Cornelia Rossi Martinetti cresce e si forma è impregnato della cultura e della lingua francese. E fu proprio in questo idioma che scelse di pubblicare a Roma nel 1823 la sua prima e unica opera, Amélie ou Le manuscrit de Thérèse de L’. Il romanzo-diario, ripercorrendo la struttura del più celebre ’Corinne ou l’Italie’ di Germaine de Staël, è ambientato nel periodo napoleonico e narra le vicende di una fanciulla che muore di tisi. Il romanzo, tuttavia, non ebbe il successo sperato e, per oltre due secoli, è rimasto confinato nella sua forma linguistica originaria. Eppure, una copia dell’edizione originale è sempre stata custodita alla Trisi. Un piccolo tesoro mai dimenticato e silenzioso, capace di tenere viva la memoria di una figura intellettuale di primo piano.