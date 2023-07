Rivive ’Il gabinetto del dottor Caligari’ Oggi proiezione con musica dal vivo

Das Cabinet des Dr.Caligari del 1919 è uno dei grandi classici del cinema. Sarà possibile rivederlo - musicato dal vivo da Edison StudioVedere - questa sera alle 21 al Lupo 340, in via XXVII Traversa - Arenile 340, a Cervia. Si tratta di un capolavoro assoluto dell’espressionismo tedesco. La lunga analisi e interpretazione del film da parte di Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi e Alessandro Cipriani ne hanno definito i climi espressivi, i percorsi formali e i materiali sonori. Dopo oltre ottant’anni la composizione della colonna sonora elettroacustica di Edison Studio restituisce un film rideterminato espressivamente. L’intervento in tempo reale, come e oltre la tradizione del “muto”, restituisce l’emozione di una invenzione dal vivo non solo di musiche ma anche di ambienti sonori. Info: 3456638289.