Rivive l’Emporio Bianchi. Tagliata ritrova un riferimento

Inaugurato sabato scorso l’Emporio Bianchi, con la nuova gestione. L’evento, molto partecipato, ha visto la presenza del sindaco Mattia Missiroli, del vicesindaco Gianni Grandu, dell’assessore alle Attività Produttive Mirko Boschetti, e del presidente del Consiglio di Zona di Tagliata/Pinarella Athos Vernocchi.

Tantissime le persone intervenute, clienti nuovi e vecchi, commessi storici, amici, tutti visibilmente emozionati e felici per la riapertura di un’attività storica, che ha segnato la vita del quartiere. Grande l’entusiasmo, al taglio del nastro, alla notizia che l’Emporio rimarrà aperto anche durante la stagione invernale, confermandosi un importante punto di riferimento, anche per le scuole del territorio, per la comunità di Tagliata e per l’intero territorio comunale.

L’Emporio Bianchi si trova in viale Sicilia, a Tagliata.