Rivive Secondo Casadei

Al via domani alle 21 al Giardino della Legalità in Piazza Dante a Faenza la quinta edizione del progetto di socialità ’Ci vediamo al Parco’ a cura del Teatro Due Mondi: si inizia con Denis Campitelli che, accompagnato dall’organetto diatonico di Andrea Branchetti, nello spettacolo ’Il primo Secondo’ narrerà nel suo stile comico e poetico la vita e la prima parte della carriera del musicista Secondo Casadei, dalle prime esperienze musicali fino alla consacrazione definitiva, nel 1954, anno in cui compose Romagna mia.

"Ad essere rievocata in scena è la Romagna di fine Ottocento" spiega Campitelli "Una terra contadina, dove i suoi abitanti, nonostante la miseria, la fatica e il sudore, hanno sempre cercato e trovato il tempo per danzare: nelle piazze, nelle aie, nelle stalle, in luoghi di ritrovo improvvisati, ovunque ci fosse la possibilità, perché letteralmente impossessati dal “demone del ballo”".

"Un mondo fatto di passione per la musica in cui Casadei nasce e di cui si nutre e che resterà nel cuore pulsante di tutta la sua produzione musicale, anche quando il successo diventerà planetario" conclude il popolare attore. "A settant’anni dalla pubblicazione di Romagna mia risuona ancora forte l’esortazione del Maestro: “Forza, stasera bisogna déj int al gambi”".

Partecipazione libera e gratuita a tutti gli appuntamenti (il prossimo mercoledì). Chi lo desidera potrà lasciare un contributo per la popolazione di Gaza, che verrà devoluto all’Associazione Gazzella. Per consultare l’elenco completo degli spettacoli: www.teatroduemondi.it