"Rivogliamo i cassonetti E raccoglieremo firme"

"Porta a porta fallimentare, lanceremo una raccolta firma per chiedere il ritorno al cassonetto". L’iniziativa è annunciata dalla consigliera e segretaria della Lega faentina, Roberta Conti: "Il sindaco e la sua giunta ripropongono i piccoli contenitori dei rifiuti che hanno già dimostrato la poca utilità e il fastidio che recano alla cittadinanza. Basterebbe leggere i social e ascoltare i cittadini per strada per comprendere il fallimento di questo tipo di raccolta differenziata. Ci chiediamo cosa si stia facendo per le fognature, per la raccolta di ancora tanti rifiuti abbandonati e per il ripristino della vera normalità di circolazione nelle strade dissestate – chiede – ammettere gli errori non è peccato, come già abbiamo sottolineato. Le fognature non saranno in grado di sostenere le prossime piogge e non ci pare che si stia facendo qualcosa per renderle funzionanti".