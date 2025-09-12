Rivoluzione fra i banchi. Scade il contratto d’affitto, chiude la media Damiano

La scuola media Damiano di via Ghiselli il 31 agosto del 2027 chiuderà i battenti. In quella data infatti scadrà il contratto d’affitto tra l’Istituto religioso proprietario dell’immobile e il Comune e quest’ultimo ha deciso di non rinnovarlo. L’Amministrazione ha valutato dunque di chiudere l’edificio dall’anno scolastico 2027/2028. Gli studenti, vista la crescente denatalità, verranno ridistribuiti in altri istituti comprensivi. Le novità sulla media Damiano si inseriscono in una più ampia riorganizzazione della rete scolastica su cui il Comune ieri ha iniziato un percorso di confronto e condivisione con i soggetti coinvolti, organizzazioni sindacali, l’Ufficio scolastico territoriale e i dirigenti degli istituti comprensivi, e che interesserà il territorio comunale a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

L’obiettivo, assicura Palazzo Merlato, è quello di "condividere un percorso che porterà alla migliore riorganizzazione possibile della rete scolastica. Il dialogo proseguirà nelle prossime settimane, non solo con tali soggetti ma anche, in accordo con i dirigenti scolastici, con i consigli d’istituto e le famiglie direttamente interessate".

L’intera operazione potrebbe portare a una revisione dell’assetto degli istituti comprensivi e a una ridefinizione di alcuni stradari. Il confronto con tutti i soggetti coinvolti dovrà essere concluso in tempi brevi, compatibili con l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, prevista a gennaio.

"La volontà dell’Amministrazione comunale – prosegue il Comune – è quella di mantenere la capillarità della rete scolastica che caratterizza da sempre il territorio, dovendo comunque tener conto del fenomeno della denatalità che sta provocando una riduzione progressiva dei bambini e delle bambine frequentanti le scuole". In questo senso, assicura sempre il Comune, vanno tutti gli investimenti sulla realizzazione di nuove strutture e sulla manutenzione di quelle esistenti, dal forese al centro, "ad esempio la Mordani, pronta ad accogliere i bambini e le bambine frequentanti, dove sono in particolare in programma futuri interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico".

Le novità non riguardano solo la Damiano. A seguito della mancata formazione delle classi prime negli ultimi anni scolastici per la riduzione degli iscritti a Madonna dell’Albero, si è valutato di chiudere il plesso Grande Albero a partire dall’anno scolastico 2026/2027, in concomitanza con l’apertura della nuova scuola primaria di Ponte Nuovo, in fase di realizzazione con i fondi Pnrr.

"L’obiettivo – conclude l’Amministrazione – è continuare ad assicurare servizi di qualità in un’ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione, nonostante il già citato fenomeno della denatalità".

Annamaria Corrado