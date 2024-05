Roadhouse grill, dieci apprendisti

Lo dicono tutte le ricerche: per i giovani della Generazione Z, cioè i nati tra il 1995 e il 2006, uno dei primi fattori di scelta nella ricerca di un impiego è il bilanciamento tra lavoro e tempo libero. Un mix che garantisca un reddito per affermare la propria indipendenza e la possibilità di nutrire interessi personali, anche attraverso un lavoro flessibile e con meno attenzione al posto fisso. Proprio in quest’ottica, il Centro per l’impiego di Ravenna propone il recruiting day per Roadhouse Restaurant, oggi pomeriggio (con inizio alle 14.30), in via Teodorico 21. Roadhouse, brand del Gruppo Cremonini, è un’importante catena di ristorazione fast food, con un menu che va da burger, sandwich e salad a specialità di carne. Per la sede ravennate – situata nella zona di Mirabilandia – Roadhouse ha affidato ad Adecco la selezione per addetti – ovviamente la ricerca è rivolta ad ambo i sessi – alla ristorazione (sala, cucina e griglia) che saranno assunti direttamente o con contratto a termine (anche apprendistato stagionale, per chi cerca solo un lavoro estivo) o con apprendistato professionalizzante. Nel recruiting day organizzato dal Centro per l’impiego il District Store manager di Roadhouse, Isidoro Sellitto presenterà le caratteristiche del lavoro proposto, poi i partecipanti potranno avere un primo colloquio conoscitivo con i recruiter di Adecco. In sostanza, saranno proposti part-time di 15/20/24/30 ore a settimana nelle fasce orarie 11-16 oppure 18-23,30, con 2 giorni di riposo. Per i giovani neoassunti è preferibile, ma non obbligatoria, un’esperienza, anche breve, nel mondo della ristorazione. Per partecipare al recruiting day occorre compilare questo modulo online: https://forms.office.com/e/SnCCC5bjKV.