Roberta Conti, Lega: "Sarna, urge il ripristino dell’idrometro"

"A distanza di quasi 2 anni dall’alluvione del maggio 2023, il malfunzionamento dell’idrometro di Sarna rappresenta ancora un grave problema per la sicurezza del nostro territorio – scrive Roberta Conti, consigliere comunale della Lega –. La mancanza di un adeguato monitoraggio del livello del fiume Lamone prima che questo attraversi la città è una criticità che non può più essere ignorata". A seguito delle segnalazioni del Comitato Borgo Alluvionato, Conti ha presentato un’interrogazione comunale per chiedere "chiarimenti sull’inerzia dell’amministrazione riguardo alla riparazione dell’idrometro e per sollecitare interventi concreti sulla rete di monitoraggio". "Durante la piena del 28 gennaio – continua – la mancanza di dati aggiornati sul livello del fiume ha evidenziato la necessità di ampliare e migliorare la rete di rilevamento. L’amministrazione faccia pressione su enti competenti per risolvere la questione".