Roca, Silvestroni nuovo presidente. I fondatori cedono il posto ai parenti

Stefano Silvestroni, presidente di Rosetti Marino, è il nuovo presidente del Roca, l’associazione ravennate dei contrattisti offshore. Sostituisce Renzo Righini, che aveva assunto l’incarico la scorsa primavera dopo la morte dell’ex presidente Franco Nanni. Fortemente rinnovato il consiglio direttivo. Da tempo era avvertita dai soci fondatori la necessità di un ricambio, tant’è che dei 9 membri che lo costituiscono sette sono di nuova elezione con l’ingresso anche della seconda e terza generazione di titolari di aziende associate.

Il riferimento è a Beatrice Mercatali figlia del fondatore di Control, Claudio Bartolotti figlio di Silvio della Micoperi, Caterina figlia di Renzo Righini, della F.lli Righini, che assume l’incarico di vicepresidente, Giorgio Zuffa genero di Giuliano Resca di Cosmi Holding.

Silvestroni e Righini sono soddisfatti: "Il ritorno dei giovani è un grande incoraggiamento e dà fiducia nel futuro, è un segnale molto positivo per la nostra città e per la nostra industria", dice il neo presidente. "Un segnale importante per le nuove sfide che aspettano le imprese di Ravenna del settore dell’energia", aggiunge Righini. Per il biennio 23-25 vicepresidente vicario è Roberto Nicolucci della società Tecno. Segretario, Alfonso Levote di Rosetti Marino. Gli altri consiglieri sono Gianluigi Bambini, titolare dell’omonima azienda, Alberto Bernabini di Agnes e Matteo Suma di Fores Engineering. Nel corso della sua prima riunione, il consiglio direttivo ha manifestato "grande soddisfazione alla presidente di Omc Med Energy, Monica Spada, per gli ottimi risultati qualitativi e di pubblico raggiunti anche dall’edizione di quest’anno della fiera". Ha espresso a Righini "gratitudine per lo spirito di servizio con cui ha assunto l’incarico dopo la scomparsa di Nanni e apprezzamento per come ha affrontato l’emergenza causata dall’alluvione". Infine, ha ricordato l’improvvisa morte dell’amico Lorenzo Tazzari.

L’associazione Roca è stata costituita nel 1992 e raggruppa oggi 39 aziende associate tra cui anche Cosmi Holding, F.lli Righini, Fiore Casa di Spedizioni, Ferrari, Italmet, Rana Diving e Rosetti Marino che furono allora tra le aziende fondatrici.