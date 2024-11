Rocca Brancaleone, c’è lo schermo: "Per la prossima estate i cittadini potranno seguire film e spettacoli"

Proseguono a pieno regime i lavori per la riqualificazione della Rocca Brancaleone e verranno rispettati i tempi di consegna per la prossima primavera: lo schermo per le proiezioni cinematografiche è già stato montato. L’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna Federica Del Conte fa il punto sul cantiere, partito il 5 dicembre scorso (costo di 3,25 milioni) e finanziato con risorse a specifica destinazione messe a disposizione dal Ministero della Cultura all’epoca guidato da Dario Franceschini, la cui redazione ha visto la collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La nuova sistemazione potrà ospitare 1.400 spettatori, in parte in platea in parte sulle nuove tribune. Oltre al riallestimento dell’area, è previsto il rifacimento integrale degli impianti, adeguandoli alle attuali norme di sicurezza e alle esigenze per il pubblico spettacolo; si realizzerà inoltre la pubblica illuminazione del monumento. L’intervento sarà completato con la riqualificazione dell’area esterna, con il rifacimento del piazzale antistante all’ingresso e la risagomatura della rampa di accesso da via Rocca Brancaleone per rendere l’ingresso e l’uscita più agevoli. In particolare, sono state ultimate le opere di escavo all’interno dell’arce e sono state posate le platee di fondazione dei servizi, della cabina di regia e della tribuna. È stata poi completata la posa delle strutture Xlam alla base del palco e del sottopalco e si stanno predisponendo gli impianti. "La cosa che più salta agli occhi – spiega Federica Del Conte – è il fatto che è già stato montato lo schermo di proiezione cinematografica e questo rende bene l’idea dell’avanzamento dei lavori". Sempre nell’arce è stato posato lo stabilizzante su cui verrà poi predisposto il pavimento in calcestruzzo drenante. Inoltre è stata posata la struttura metallica del fabbricato di regia e dei servizi igienici. Ma i lavori stanno interessando anche la struttura sommitale della Rocca con il ripristino della pavimentazione e la posa della linea vita necessaria per eventuali e future lavorazioni. Così come nel piazzale esterno stanno andando avanti i lavori per il rifacimento del piazzale e per l’impianto di trattamento delle acque reflue.

"Tutte le opere di escavo e di ristrutturazione – spiega Del Conte – sono state ultimate sotto il continuo controllo della Soprintendenza. La nostra previsione è che tutto possa essere completato entro la tarda primavera in maniera che dalla prossima stagione estiva la Rocca Brancaleone sia fruibile nella sua interezza dalla cittadinanza. Si tratta di uno dei simboli più iconici della città, come scenario per eventi culturali e di spettacolo. L’obiettivo è quello di valorizzarne la struttura e potenziarne la vocazione di spazio per eventi di grande rilevanza, assicurandone la compatibilità con il contesto storico-monumentale". Le lavorazioni sono di Arco Lavori che le ha affidate alla ravennate Acmar.

Giorgio Costa