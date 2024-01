Rocca Brancaleone, partiti i lavori nell’Arce

I lavori sono partiti, il cantiere è in corso. E servirà un po’ prima che l’intervento sia completato: 500 giorni, che tradotto significa – se tutto va bene – primavera 2025. La parte interna della Rocca Brancaleone, detta Arce, si prepara per la riqualificazione: sarà creata un’arena per gli spettacoli all’aperto che potrà ospitare 1.400 spettatori (con i relativi servizi igienici) e inoltre verrà rifatta la pavimentazione del piazzale, sistemata la rampa di accesso da via Rocca Brancaleone e realizzato un nuovo impianto di illuminazione esterna. In totale i lavori - che costituiscono il terzo e il quarto lotto di un progetto complessivo di valorizzazione del complesso - valgono 4 milioni e 173mila euro, arrivati dal ministero della Cultura. Il cantiere, già annunciato, è partito recentemente: la Rocca è stata recintata e il piccolo parcheggio in terra battuta interdetto alle auto. L’impresa appaltatrice è il consorzio Arco Lavori e per suo conto opererà la ditta consorziata Acmar.

"I lavori sono partiti già a dicembre, ma dal momento che il cantiere riguarda la zona interna della Rocca da fuori non si percepisce bene quanto si sta facendo – dice l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. I primi due lotti dell’intervento di riqualificazione hanno riguardato i giardini e l’illuminazione, oltre alle mura perimetrali. Ora si è passati all’Arce, con l’obiettivo di renderlo fruibile con un nuovo allestimento interno e lavori anche alle mura esterne".

Quella in arrivo a causa dei lavori sarà l’estate senza cinema alla Rocca Brancaleone di cui si parla da anni: doveva essere quella del 2023, poi l’avvio del cantiere è stato rimandato. La speranza è che siano rispettati i tempi, in modo che i film possano tornare nell’Arce nell’estate del 2025.

sa.ser