Rocca Brancaleone Via al recupero delle mura Lavori interni in autunno Salva la rassegna estiva

Due le novità che riguardano l’intervento di recupero e riqualificazione della Rocca Brancaleone di Ravenna. "Entro la primavera – spiega l’assessora comunale ai Lavori pubblici Federica Del Conte –, terminerà il recupero delle murature storiche interne all’Arce, attualmente in corso sulla parte esterna. Un secondo lotto dunque che si completa dopo quello relativo alla riqualificazione del parco interno cittadella e al sistema verde circostante. Bisognerà attendere invece l’autunno per l’avvio dei lavori più importanti, quelli riguardanti la rifunzionalizzazione dell’area spettacoli". Una proroga rispetto a quanto inizialmente previsto, che farà di certo contenti i ravennati appassionati di cinema perché vuol dire che la tradizionale rassegna ‘Rocca cinema’ non avrà bisogno di traslocare per l’estate e, con essa, probabilmente gli eventi del Ravenna Festival che sono soliti svolgersi tra le mura, fra giugno e settembre. Da poco, infatti, è stata aperta la procedura telematica di appalto per l’affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione della Rocca del terzo e quarto lotto di finanziamento. La gara terminerà il prossimo 14 aprile alle 12.30; l’importo a base di gara è di 3 milioni 250 mila euro e il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Dopodiché si riunirà una commissione che deciderà a chi assegnare i lavori. Il tutto richiederà qualche mese, motivo per cui i lavori non potranno iniziare prima dell’autunno. Da segnalare che il terzo e quarto lotto dell’intervento di recupero e valorizzazione sono accorpati per ottimizzare le tempistiche di affidamento ed esecuzione dei lavori.

L’accorpamento permette di completare l’intervento con un solo appaltatore e un unico accantieramento, evitando le sovrapposizioni e le interferenze possibili con due appalti successivi. Il progetto prevede il ripristino della piena funzionalità della Rica come scenario di eventi culturali, di cinema e di pubblico spettacolo, valorizzandone la struttura e potenziandone la vocazione di spazio per eventi di grande rilevanza, assicurandone la compatibilità con il contesto storico-monumentale, migliorandone l’accessibilità e la fruizione da parte degli utenti, nonché l’adeguamento normativo di impianti e strutture. Con la nuova sistemazione, l’area spettacoli potrà ospitare 1.400 persone, in parte in platea in parte sulle nuove tribune. Oltre al riallestimento dell’area è previsto il rifacimento integrale degli impianti, adeguandoli alle attuali norme di sicurezza e alle esigenze per il pubblico spettacolo. Si realizzerà inoltre la pubblica illuminazione del monumento.

L’intervento sarà completato con la riqualificazione dell’area esterna, che comprende il rifacimento del piazzale antistante all’ingresso e la risagomatura della rampa di accesso da via Rocca Brancaleone per rendere l’ingresso e l’uscita più agevoli. Come già si sa tempo sono state invece stralciate la realizzazione della struttura metallica a reintegrazione delle volumetrie demolite alla fine del XVIII secolo e la struttura mobile di copertura a velario.

Roberta Bezzi