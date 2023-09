Roccati, uomo dalle mille passioni Il ricordo alle Pescherie della Rocca

Fino al 10 settembre le Pescherie della Rocca di Lugo ospitano la mostra ”Dal gioco all’universo, il genio quotidiano del prof. Roccati”, dedicata a Giovanni Roccati, insegnante di educazione fisica negli istituti secondari di secondo grado, appassionato di astronomia, volo e nautica. Ma, soprattutto, persona "umanissima con doti non comuni di genialità e manualità, attirato da tutto ciò che rimandava all’infinito" come sottolineano la famiglia e il circolo JH Newman “liberailpresente” che hanno organizzato questo appuntamento. Roccati sarà ricordato attraverso una targa alla piastra polivalente del Tondo che verrà scoperta oggi alle 17.30 alla presenza del vicesindaco Luigi Pezzi, alle 18.30 santa Messa in Collegiata. L’ultimo appuntamento di questa settimana dedicata a Roccati è mercoledì 6 alle 21 nel salone Estense: una “Serata sulle stelle” con la partecipazione del Gruppo Astrofili Antares e l’introduzione delle prof. Claudia Bartolotti e Maria Sangiorgi Marangoni per un ricordo di Roccati che è stato cofondatore del gruppo Astrofili lughese e ha progettato e costruito diversi telescopi tra i quali quello del liceo di Lugo su richiesta del preside Giulio Costa. La collaborazione di Roccati con il Liceo è durata diversi anni, nutrita anche dall’amicizia con il prof. Francesco Dalla Valle, per la costruzione di apparecchi per provare le leggi della Fisica. Inoltre, su richiesta dell’amico Mario Minardi, ha inventato il tiro alla fune a quattro del Palio della Caveja.