Rock a tutto campocoi Samanta Rocksa Porto Corsini

Serata rock sulla spiaggia in questo caldo scampolo d’estate. Oggi presso il BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini, a partire dalle ore 21.30 andranno in scena i Samantha Rocks, gruppo “alternative” impegnato in un’intensa stagione di concerti sulla riviera romagnola. Il gruppo propone pezzi di Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Foo Fighters, No Doubt per giungere a Prince e ad autentici mostri sacri quali Ivan Graziani. ll BagnOsteria Tarifa si trova in via Teseo Guerra 35, Porto Corsini.