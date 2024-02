Rock a tutto spiano con il Cicci Quartet al Piccadilly di Faenza

Questa sera dalle ore 20 al Piccadilly Club di Faenza in Via Cavout 11 grande tributo a Vasco Rossi e tanti altri grandi del rock italiano come Zucchero, Ivan Graziani e tanti altri con il grande chitarrista rock del Gallo Team Cristian ’Cicci’ Bagnoli. Sarà un grandissimo tributo al rock italiano con alcuni inediti del grande ’Cicci’ con una band

formata da Bagnoli stesso alle chitarre e voce, insieme a Tommy Grazian alla batteria, a Marco Dirani al basso e Mecco Guidi alle tastiere.

Il concerto è realizzato in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza e Faenza Rock che ha appena chiuso la sua nuova edizione con la vittoria dei Fratelli & Margherita in studio con Cisco. Prenotazioni: 349.4461825